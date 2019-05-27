2019-05-27T18:33:17+03:00
В мире

Верховный суд Украины отклонил иск к Зеленскому, который был подан из-за роспуска Рады

Иск был подан общественным деятелем Вадимом Гладчуком
Александр ДЖУМАЕВ
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Верховный суд Украины не стал рассматривать иск общественного деятеля Вадима Гладчука об отмене указа президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.Верховный суд Украины не стал рассматривать иск общественного деятеля Вадима Гладчука об отмене указа президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.Фото: REUTERS
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Верховный суд Украины не стал рассматривать иск общественного деятеля Вадима Гладчука об отмене указа президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Данное решение было принято, поскольку рассмотрение дела относится к юрисдикции Конституционного суда.

"Верховный суд отказал в открытии производства по иску к президенту Украины Владимиру Зеленскому о признании противоправным и недействительным указа президента Украины от 21 мая "О досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины и назначении внеочередных выборов" в связи с тем, что рассмотрение такого дела отнесено к юрисдикции Конституционного суда Украины", - говорится на странице Верховного суда в Facebook.

Представители суда отметили, что кодекс административного судопроизводства Украины регламентирует порядок рассмотрения только тех споров, которые возникают в результате реализации субъектом своих полномочий и рассмотрение которых непосредственно не относится к подсудности других судов.

О роспуске Верховной Рады Украины президент страны Владимир Зеленский объявил в ходе своей инаугурации, которая состоялась 21 мая. Досрочные выборы в украинский парламент состоятся в июле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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