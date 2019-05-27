Представители Владимира Зеленского прибыли с визитом в Германию

СЕГОДНЯ 19:22 2019-05-27T19:22:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Представители президента Украины Владимира Зеленского совершили визит в Германию. В Берлин прибыл прибыл заместитель главы администрации президента Украины (АПУ) Вадим Пристайко.

"Символично, что свой первый зарубежный визит заместитель главы АПУ, внешнеполитический советник президента Зеленского, посол Вадим Пристайко осуществляет именно в Берлин", - написал в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник. По словам дипломата, столица ФРГ была выбрана внешнеполитической командой Зеленского в качестве первого места для официального визита, поскольку "отношения Украины и Германии имеют характер настоящего стратегического партнерства".

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киев потребует от властей Германии ввести "гамбургские" санкции против России в случае отказа Москвы от выполнения решения Международного суда по морскому праву по инциденту в Керченском проливе. Данное постановление Мельник назвал "дипломатической победой" и "козырем".

ИСТОЧНИК KP.RU