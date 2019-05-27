Зеленский посетил передовые позиции украинских силовиков в Донбассе

СЕГОДНЯ 21:37 2019-05-27T21:37:45+03:00

Речь идет о первой поездке нового президента Украины в регион с момента вступления в должность

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских силовиков в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины в Луганской области. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы государства.

"Глава государства пообщался с бойцами по поводу бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектования подразделений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленский отметил необходимость улучшения обеспечения военнослужащих, находящихся в регионе. Кроме того, президент Украины заслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 21 мая. В своей инаугурационной речи он заявил о готовности "пойти на все" для достижения мира в Донбассе, а также призвал жителей Украины к единству и восстановлению мира.

ИСТОЧНИК KP.RU