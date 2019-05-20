Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке
Новый президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Донбасса в рамках своей речи на церемонии инаугурации. Изначально политик говорил на мове, однако, когда речь зашла о самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, переключился на русский язык.
Так, глава государства заявил, что не существует правильных или неправильных украинцев и призвал народ сохранять единство.
"Украинец — это не в паспорте, украинец — это здесь, в сердце", - сказал Зеленский.
По его мнению, за последние годы власти не сделали ничего для того, чтобы жители Донбасса почувствовали себя частью страны, а ведь они далеко "не чужие".
"Я готов терять свою популярность, рейтинги, готов потерять свой пост. Только бы наступил мир", - подытожил президент.
Сайт kp.ru писал о том, что Зеленский вступил в должность украинского лидера утром в понедельник, 20 мая. Свою речь бывший квнщик начал с небольшой шутки, а потом дал сразу несколько важных поручений - лишить депутатов неприкосновенности и распустить Верховную Раду.
Полное обращение Владимира Зеленского, нового президента Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU
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