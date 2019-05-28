Тимошенко поддержала решение Зеленского распустить Верховную раду

СЕГОДНЯ 04:50 2019-05-28T04:59:31+03:00

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Решение президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную раду является законным и правильным. Такое мнение высказала глава украинской партии "Батькивщина", бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко.

"Он сделал правильно. Парламент распущен правильно, и пусть идут на выборы", - передает ее слова телеканал ICTV.

По словам экс-кандидата в президенты, ее команда "внимательно изучила основания, на которых была распущена Верховная рада". Тимошенко напомнила, что по конституции парламент должен быть распущен, если в коалиции менее 226 депутатов.

Она также подчеркнула, что отсутствие большинства в Раде - юридически установленный факт, и Конституционный суд Украины не сможет изменить решение Зеленского о роспуске Рады.

Как писал сайт kp.ru, в инаугурационной речи Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных парламентских выборов 21 июля. А в среду, 22 мая, депутаты отказались рассматривать внесенный президентом Украины законопроект, предусматривающий изменения в избирательной системе страны.

ИСТОЧНИК KP.RU