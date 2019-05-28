2019-05-28T12:15:58+03:00
Общество

В Союзе виноградарей и виноделов образовались запрету на закупку иностранных вин для чиновников

Это указывает на поддержку отрасли со стороны властей
Елена АКИМОВА
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Виноделы позитивно встретили новость об ограничении закупок иностранных вин для госнужд. ФОТО: Владимир СМИРНОВ/ТАССВиноделы позитивно встретили новость об ограничении закупок иностранных вин для госнужд. ФОТО: Владимир СМИРНОВ/ТАСС
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В правительстве приняли решение запретить закупать иностранные вина для государственных и муниципальных нужд. Это значит, что власти перейдут на продукцию отечественного производителя. И хотя в общей доле закупок на чиновников приходится всего один-два процента, это говорит о поддержке местного виноделия.

- Да, не такие большие объемы идет на госнужды, но для российских виноделов это знак, что государство готово им помогать. Мы смогли бы доказать, что делаем продукцию, которая позволит не уронить нашу страну лицом в грязь перед иностранцами, - комментирует ИА «НСН» председатель Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

До настоящего времени, несмотря на импортозамещение, отечественная винодельческая отрасль приспособиться к тенденции не смогла.

- Сегодня на полках в магазинах все больше импортного вина, а доля отечественного стремительно сокращается. Нужны какие-то административные меры. Пока же торговые сети предпочитают поставлять иностранную продукцию, так как работают напрямую с производителями и наценки стали минимальными. Если будет поддержка, то и в виноделье пойдет импортозамещение, - рассуждает специалист.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что правительство не планирует запрещать россиянам ввоз хамона и пармезана из-за границы. Речь идет о продукции, ввозимой для личного пользования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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