Посольство России прокомментировало сообщение о задержанном россиянине в Косово
Администрация сербского президента Александра Вучича передала российскому посольству информацию о задержанном косовской полицией гражданина России. На данный момент дипмиссия выясняет обстоятельства.
«Администрация президента передала нам эту информацию, выясняем обстоятельства происшествия», - цитирует ТАСС слова пресс-секретаря российского посольства в Сербии Маргарита Комиссарова.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, сербский лидер сообщил, что среди задержанных косовской полицией был российский сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в Косово (UNMIK). Незадолго до этого после задержания косовской полицией 13 сербов на севере непризнанного государства и Метохии, Вучич приказал привести армию страны в полную боевую готовность.
Международная миссия под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR) поддержала заявления косовских международных сил, которые назвали действия полицейского спецназа непризнанного Косова спецоперацией по борьбе с преступностью.
Косовская полиция арестовала не менее 10 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU