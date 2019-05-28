2019-05-28T12:51:14+03:00
Политика

Посольство России прокомментировало сообщение о задержанном россиянине в Косово

Елена ГИЛЬМАНОВА
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Александр ВучичАлександр ВучичФото: REUTERS
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Администрация сербского президента Александра Вучича передала российскому посольству информацию о задержанном косовской полицией гражданина России. На данный момент дипмиссия выясняет обстоятельства.

«Администрация президента передала нам эту информацию, выясняем обстоятельства происшествия», - цитирует ТАСС слова пресс-секретаря российского посольства в Сербии Маргарита Комиссарова.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, сербский лидер сообщил, что среди задержанных косовской полицией был российский сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в Косово (UNMIK). Незадолго до этого после задержания косовской полицией 13 сербов на севере непризнанного государства и Метохии, Вучич приказал привести армию страны в полную боевую готовность.

Международная миссия под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR) поддержала заявления косовских международных сил, которые назвали действия полицейского спецназа непризнанного Косова спецоперацией по борьбе с преступностью.

Косовская полиция арестовала не менее 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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