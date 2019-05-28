Матвиенко: украинских моряков можно будет освободить только после завершения следствия

СЕГОДНЯ 14:44 2019-05-28T14:44:06+03:00

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Несмотря на давление на Россию, Москва не может отпустить украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года за незаконное пересечение границы РФ в Керченском проливе, поскольку они находятся под следствием. Соответствующим образом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала решение Международного трибунала ООН по морскому праву.

«Пока не будет завершено следствие, мы не можем отпустить моряков, они находятся под следствием, кто бы и как бы на нас в политических или в пиаровских, или иных целях ни давил», - цитирует ТАСС Матвиенко.

Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от российских властей освободить военные корабли и моряков. Представители РФ участия в заседании трибунала не принимали. В МИД РФ сообщили, что подобный вопрос не входит в компетенции ООН. После чего Мосгорсуд признал законным продление ареста 24 морякам ВМС Украины на три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU