Миссия ООН в Косово заявила о задержании и госпитализации двух сотрудников

СЕГОДНЯ 15:49 2019-05-28T15:49:53+03:00

Военнослужащие косовской армии на параде в Приштине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гражданин России - один из арестованных при исполнении служебных обязанностей [видео]

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Во вторник, 28 мая, при исполнении служебных обязанностей два сотрудника миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) были задержаны косовской полицией. Об этом сказано в заявление миссии ООН.

«МООНК с обеспокоенностью следит за сегодняшним развитием ситуации в северном Косово, включая задержание полицией Косово двух сотрудников ООН при исполнении служебных обязанностей», - говорится в заявлении,

Президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи объяснил аресты полиции тем, что струдники миссии пытались помешать спецоперации по борьбе с преступностью.

Напомним, утром 28 мая на севере Косово и Метохии спецназ непризнанной республики начал задержание сербских граждан, называя данный действия полицейской операции по наведению порядка. Глава Сербии Александр Вучич приказал привести армию страны в полную боевую готовность, собрав экстренное заседание Совбеза в Белграде.

Косовская полиция арестовала не менее 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU