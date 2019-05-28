Президент Косово объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН

СЕГОДНЯ 14:30 2019-05-28T14:30:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Задержанный косовской полицией российский сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в Косово (UNMIK) пытался помешать спецоперации по борьбе с преступностью. Таким образом президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи объяснил задержание гражданина России.

«Акция предпринята на обширной территории Косово. Задержаны должностные лица и граждане различных национальностей. Также был задержан один русский, который попытался помешать полиции в этой акции», - сказал он.

Напомним, администрация президента Сербии Александра Вучича передала российской дипмиссии информацию о задержанном косовской полицией россиянине, который после нанесенных ему ранений находится в больнице. МИД РФ и российское посольство в Сербии потребовали немедленного освобождения гражданина России, назвав действия полиции Косово «вопиющим актом».

Напомним, что незадолго до этого спецназ непризнанной республики задержал 13 сербов на севере Косово и Метохии, после чего сербский лидер приказал привести армию страны в полную боевую готовность. В Косово данные действия называют спецоперацией по борьбе с преступностью.

Косовская полиция арестовала не менее 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU