2019-05-28T16:04:19+03:00
Политика

В аэропорту Вильнюса задержан шеф-редактор Sputnik Литва

Пограничники заявили, что Марат Касем угрожает национальной безопасности страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Журналист Марат КасемЖурналист Марат КасемФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Шеф-редактор новостного агентства Sputnik Литва Марат Касем был задержан в аэропорту Вильнюса. Журналист прилетел в республику в командировку, однако его отказались пускать на территорию страны.

"Задержан с формулировкой "угроза национальной безопасности", закрыт въезд в страну на 5 лет", - рассказал Касем в ходе телефонного разговора.

Шеф-редактору агентства так и не дали выйти из аэропорта, передает РИА Новости. Вероятно, его выслали из страны ближайшим рейсом.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда в Литву отказываются пускать российских (и не только) журналистов. А несколькими месяцами ранее нашим дипломатам даже не дали посетить судебное заседание в Вильнюсе, на котором выносили приговор гражданам РФ.

Сайт kp.ru писал, что тогда действия литовских властей и закрытость их политической системы раскритиковали даже в Европарламенте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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