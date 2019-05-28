Мэр Львова попросил Зеленского вернуть Саакашвили гражданство Украины

СЕГОДНЯ 16:23 2019-05-28T16:24:30+03:00

Андрей Садовой считает унизительным тот факт, что политика выслали из страны за присоединение к оппозиции

Изменить размер текста: A A

Мэр Львова Андрей Садовой обратился к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть гражданство бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.

Градоначальник заявил, что относится к экс-главе Грузии, как к своему товарищу, приехавшему в страну в самые тяжелые для нее времена. По словам Садового, киевские власти сами пригласили Саакашвили на Украину, а когда тот пошел против них и присоединился к оппозиции - решили избавиться от преграды.

Мэр Львова относится к Саакашвили, как к товарищу

"Лишение его гражданства только за то, что посмел пойти против [бывшего президента Украины Петра] Порошенко, было унизительным актом как для самого президента, так и института украинского гражданства", - написал мэр Киева у себя на странице в Facebook.

Сайт kp.ru сообщал о том, что ранее сам Саакашвили просил Зеленского позволить ему вернуться в страну, чтобы в суде защитить свои права и вернуть гражданство.

ИСТОЧНИК KP.RU