2019-05-28T16:24:30+03:00
Политика

Мэр Львова попросил Зеленского вернуть Саакашвили гражданство Украины

Андрей Садовой считает унизительным тот факт, что политика выслали из страны за присоединение к оппозиции
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший президент Грузии Михаил СаакашвилиБывший президент Грузии Михаил СаакашвилиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Мэр Львова Андрей Садовой обратился к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть гражданство бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.

Градоначальник заявил, что относится к экс-главе Грузии, как к своему товарищу, приехавшему в страну в самые тяжелые для нее времена. По словам Садового, киевские власти сами пригласили Саакашвили на Украину, а когда тот пошел против них и присоединился к оппозиции - решили избавиться от преграды.

Мэр Львова относится к Саакашвили, как к товарищу

Мэр Львова относится к Саакашвили, как к товарищу

"Лишение его гражданства только за то, что посмел пойти против [бывшего президента Украины Петра] Порошенко, было унизительным актом как для самого президента, так и института украинского гражданства", - написал мэр Киева у себя на странице в Facebook.

Сайт kp.ru сообщал о том, что ранее сам Саакашвили просил Зеленского позволить ему вернуться в страну, чтобы в суде защитить свои права и вернуть гражданство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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