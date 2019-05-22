Михаил Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обратился к новому украинского лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему гражданство этой страны. Текст обращение опубликовал адвокат политика Руслан Чернолуцкий.
"Подал на имя президента Владимира Зеленского обращение Саакашвили относительно восстановления справедливости и возвращения украинского гражданства", - написал защитник у себя на странице в Facebook.
Саакашвили написал Зеленскому письмо. Фото: Руслан Чорнолуцький
К посту он также прикрепил фотографию самого обращения экс-президента Грузии, в котором тот попросил хотя бы разрешить ему въехать в страну, чтобы иметь возможность защитить свои права в суде.
"Мне не нужны от вас должности и преференции. Но у вас как гаранта конституции есть возможность защитить мои права и восстановить справедливость", - написал Саакашвили.
Оппозиционный политик хочет вернуться на Украину. Фото: Руслан Чорнолуцький
Сайт kp.ru сообщал о том, что эк-губернатор уже подавал прошение об отмене запрета на въезд на Украину, однако получил отказ. Тогда он решил подождать инаугурации Зеленского и повторить попытку.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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