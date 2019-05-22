Михаил Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины

СЕГОДНЯ 22:11 2019-05-22T22:14:43+03:00

Экс-губернатор Одесской области заявил, что ему нужна лишь справедливость, а не "должности и преференции"

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Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обратился к новому украинского лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему гражданство этой страны. Текст обращение опубликовал адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

"Подал на имя президента Владимира Зеленского обращение Саакашвили относительно восстановления справедливости и возвращения украинского гражданства", - написал защитник у себя на странице в Facebook.

Саакашвили написал Зеленскому письмо. Фото: Руслан Чорнолуцький

К посту он также прикрепил фотографию самого обращения экс-президента Грузии, в котором тот попросил хотя бы разрешить ему въехать в страну, чтобы иметь возможность защитить свои права в суде.

"Мне не нужны от вас должности и преференции. Но у вас как гаранта конституции есть возможность защитить мои права и восстановить справедливость", - написал Саакашвили.

Оппозиционный политик хочет вернуться на Украину. Фото: Руслан Чорнолуцький

Сайт kp.ru сообщал о том, что эк-губернатор уже подавал прошение об отмене запрета на въезд на Украину, однако получил отказ. Тогда он решил подождать инаугурации Зеленского и повторить попытку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/710390" frameborder="0"></iframe> Речь Владимира Зеленского на инаугурации: новый президент Украины пообещал вернуть Донбасс.Зеленский потребовал не вешать его портреты в кабинетах. И раздал ещё много всяких обещаний на церемонии инаугурации. Но сможет ли новый президент Украины сделать так, чтобы граждане его страны «не плакали»?

ИСТОЧНИК KP.RU