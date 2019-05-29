Папа Римский выступил против строительства стены на границе США с Мексикой

СЕГОДНЯ 04:20 2019-05-29T04:28:18+03:00

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Папа Римский Франциск выступил против строительства стены на американо-мексиканской границе, заявив, что он готов об этом сказать президенту США Дональду Трампу лично. В интервью телеканалу Televisa понтифик напомнил, что мир «уже знал одну стену в Берлине, которая принесла нам столько головной боли и столько страданий».

«Мы уже знали одну, в Берлине,... Отделять детей от родителей – против естественных прав... Это жестоко. Это одна из величайших жестокостей. Чтобы защищать что? Территорию, экономику страны или кто знает, что?» - приводит выдержки из интервью главы Католической церкви сайт новостей Ватикана.

На вопрос журналиста что он сказал бы Дональду Трампу, если бы тот сидел напротив него, папа ответил: «То же самое».

«Я уже говорил публично, что тот, кто строит стены, в конечном итоге оказывается узником стен, которые строит», - добавил понтифик.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее врио министра обороны США Патрик Шанахан одобрил выделение 1,5 миллиарда долларов для возведения участка заграждения на границе с Мексикой. Однако 24 мая суд в Калифорнии временно заблокировал это решение, после чего Трамп пообещал обжаловать постановление калифорнийского судьи.

ИСТОЧНИК KP.RU