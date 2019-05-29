Роспотребнадзор дал рекомендации страдающим от жары россиянам

СЕГОДНЯ 17:26 2019-05-29T17:26:06+03:00

Нужно снизить физические нагрузки и реже выходить на улицу

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В московский регион пришла жара. Аномальное тепло, которое установилось накануне, заботит многих: жара не только тяжело переносится, но и опасна для здоровья.

В Роспоребнадзоре дали рекомендации всем страдающим от высокой температуры россиянам. В первую очередь, стоит ограничить время пребывания на улице. Если без этого не обойтись, то стоит выбирать маршруты по паркам и в тени домов. Предпочтительна одежда светлого цвета, головной убор, зонтик и солнцезащитные очки.

В питании в жаркие дни тоже стоит придерживаться умеренности. Нужно отказаться от жирной пищи. Мясо лучше заменить морепродуктами, а копченое и жареное может поспособствовать отравлению, так как относится к скоропортящимся продуктам.

С собой стоит носить бутылку с водой, но ни в коем случае не газированной. От энергетиков и алкоголя следует отказаться, а поездки на общественном и личном транспорте планировать на утро или вечер. И по возможности стараться снизить физические нагрузки.

Особенно в такую погоду нужно следить за пенсионерами и детьми, а также людьми, которые страдают хроническими недугами.

Уже к концу месяца, к 31 мая, жара покинет московский регион. На ее место придут дождь с грозами, столбики термометра вряд ли поднимутся выше +24..+26 градусов, сообщает телеканал «360».

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/711637" frameborder="0"></iframe> Весна в Москве завершается аномальной жарой.

ИСТОЧНИК KP.RU