2019-05-29T17:26:06+03:00
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации страдающим от жары россиянам

Нужно снизить физические нагрузки и реже выходить на улицу
Елена АКИМОВА
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Роспотребнадзор подсказала россиянам, как пережить жаруРоспотребнадзор подсказала россиянам, как пережить жаруФото: Иван ВИСЛОВ
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В московский регион пришла жара. Аномальное тепло, которое установилось накануне, заботит многих: жара не только тяжело переносится, но и опасна для здоровья.

В Роспоребнадзоре дали рекомендации всем страдающим от высокой температуры россиянам. В первую очередь, стоит ограничить время пребывания на улице. Если без этого не обойтись, то стоит выбирать маршруты по паркам и в тени домов. Предпочтительна одежда светлого цвета, головной убор, зонтик и солнцезащитные очки.

В питании в жаркие дни тоже стоит придерживаться умеренности. Нужно отказаться от жирной пищи. Мясо лучше заменить морепродуктами, а копченое и жареное может поспособствовать отравлению, так как относится к скоропортящимся продуктам.

С собой стоит носить бутылку с водой, но ни в коем случае не газированной. От энергетиков и алкоголя следует отказаться, а поездки на общественном и личном транспорте планировать на утро или вечер. И по возможности стараться снизить физические нагрузки.

Особенно в такую погоду нужно следить за пенсионерами и детьми, а также людьми, которые страдают хроническими недугами.

Уже к концу месяца, к 31 мая, жара покинет московский регион. На ее место придут дождь с грозами, столбики термометра вряд ли поднимутся выше +24..+26 градусов, сообщает телеканал «360».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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