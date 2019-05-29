2019-05-29T17:42:07+03:00
В мире

МИД Турции: выводы Еврокомиссии об удалении Анкары от Евросоюза не имеют оснований

В турецком внешнеполитическом ведомстве прокомментировали отчет о политике расширения Европейского союза
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В турецком внешнеполитическом ведомстве прокомментировали отчет о политике расширения Европейского союзаВ турецком внешнеполитическом ведомстве прокомментировали отчет о политике расширения Европейского союзаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Заявление в Ежегодном отчете Европейской комиссии о том, что Турция отдаляется от Европейского союза, являются несправедливыми и необоснованными. Соответствующие заявление сделал заместитель министра иностранных дел республики Фарук Каймакчи.

«В докладе Еврокомиссии по Турции говорится об удалении Анкары от ЕС. Однако Турция твердо стоит на своей позиции», - цитирует Anadolu слова замглавы турецкого внешнеполитического ведомства, указавшего на «несправедливость и необоснованность» выводов в отчете ЕК.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в среду, 29 мая, Еврокомиссия опубликовала отчет о политике расширения Европейского союза, где говорится о том, что переговоры Евросоюза и Турции о вступлении Анкары в состав Европейского союза зашли в тупик и республика отдаляется от европейского сообщества в области верховенства закона и основных прав.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Евросоюз в дискриминации его страны по религиозному признаку. Он заявил, что Анкару не принимают в состав Европейского Союза только из-за того, что основной религией государства является ислам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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