В Верховной Раде назвали незаконным возвращение гражданства Саакашвили

СЕГОДНЯ 17:49 2019-05-29T17:49:51+03:00

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В Верховной Раде не оценили решение президента Украины Владимира Зеленского вернуть гражданство страны Михаилу Саакашвили.

Депутаты называют данный поступок не только необдуманным, но и незаконным. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады и заместитель главы распустившейся фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук.

Парламентарий отметил, что это нарушение избранным президентом действующего законодательства Украины, за которое ему придется отвечать. В будущем, уверен депутат, многие пожалеют о таком поступке.

Михаил Саакашвили был лишен гражданства при Петре Порошенко. Он перебрался в Украину в 2014 году, чтобы не оказаться под следствием в Грузии. Сначала бывший президент занимал должность советника Порошенко по реформам, а после перешел на должность руководителя Одесской области. Покидал пост губернатора чиновник в 2017 году и с большим скандалом. Власти обвинили его в провале многих реформ и ухудшении экономических показателей региона.

Телеканал «360» опросил нескольких экспертов и все они уверены, что возвращение Саакашвили направлено против партии Порошенко.

Комментируя данное решение решение сам Саакашвили отметил, что вернется на Украину 29 мая. Он не собирается мстить украинскому экс-президенту Петру Порошенко за то, что тот лишил его гражданства.

ИСТОЧНИК KP.RU