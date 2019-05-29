2019-05-29T17:49:51+03:00
Политика

В Верховной Раде назвали незаконным возвращение гражданства Саакашвили

Решение было принято новым главой Украины Владимиром Зеленским
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Михаил СаакашвилиМихаил СаакашвилиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Верховной Раде не оценили решение президента Украины Владимира Зеленского вернуть гражданство страны Михаилу Саакашвили.

Депутаты называют данный поступок не только необдуманным, но и незаконным. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады и заместитель главы распустившейся фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук.

Парламентарий отметил, что это нарушение избранным президентом действующего законодательства Украины, за которое ему придется отвечать. В будущем, уверен депутат, многие пожалеют о таком поступке.

Михаил Саакашвили был лишен гражданства при Петре Порошенко. Он перебрался в Украину в 2014 году, чтобы не оказаться под следствием в Грузии. Сначала бывший президент занимал должность советника Порошенко по реформам, а после перешел на должность руководителя Одесской области. Покидал пост губернатора чиновник в 2017 году и с большим скандалом. Власти обвинили его в провале многих реформ и ухудшении экономических показателей региона.

Телеканал «360» опросил нескольких экспертов и все они уверены, что возвращение Саакашвили направлено против партии Порошенко.

Комментируя данное решение решение сам Саакашвили отметил, что вернется на Украину 29 мая. Он не собирается мстить украинскому экс-президенту Петру Порошенко за то, что тот лишил его гражданства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саакашвили приземлился в Киеве, где его встретили хлебом и солью
Спецпрокурор США Мюллер уходит в отставку
Иран готов вести переговоры с США в случае снятия санкций
СК начал проверку по факту нападения на российского сотрудника миссии ООН в Косово
Франция и Германия выразили заинтересованность в диалоге в Нормандском формате
Минюст расформирует одесскую колонию, в которой произошел бунт
В офисах Porsche в Германии провели обыски в рамках дела о коррупции
МИД Турции: выводы Еврокомиссии об удалении Анкары от Евросоюза не имеют оснований
Роспотребнадзор дал рекомендации страдающим от жары россиянам
В Подмосковье девушка оставила двух маленьких детей в хостеле и скрылась
Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении в ЕС с Албанией и Северной Македонией
В Оренбурге опрокинулся груженый грунтом КамАЗ
Житель Великобритании спас из ледяной воды тонущего олененка
МИД РФ: выдворение из Литвы шеф-редактора Sputnik - вопиющий акт полицейского произвола
Доступ туристов на Великую Китайскую стену будет ограничен с 1 июня
В Еврокомиссии подтвердили, что первый визит в качестве президента Зеленский совершит в Брюссель
Зеленский назвал шаурму полезной для тех, кто во власти
В Архангельской области многодетные семьи получат денежные выплаты на покупку или строительство жилья