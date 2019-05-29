29 Май 23:44 2019-05-29T23:51:10+03:00

И заниматься физической нагрузкой, потому что с возрастом обменные процессы замедляются

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Комментируя исследование специалистов Американского гериатрического общества, депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал пожилым людям «жить чуть-чуть впроголодь».

Он призвал «не забывать, что объем потребляемой пищи, особенно у возрастных людей, когда снижены обменные процессы, тоже должен быть эффективным».

«Сочетание — жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой — самое эффективное», - подчеркнул Геннадий Онищенко.

При этом бывший главный санитарный врач предупредил, что нагружать себя физическими тренировками пожилым людям можно только если у них нет проблем с сердцем, и напомнил, что избыточный вес грозит диабетом, передает РИА Новости.

Напомним, ранее эксперимент американских коллег, о котором писал сайт kp.ru, положительно оценила главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. Она отметила, что при снижении веса пожилых людей с помощью тренировок очень важно правильно подобрать упражнения с учетом физических возможностей.

ИСТОЧНИК KP.RU