Онищенко посоветовал пожилым людям «жить чуть-чуть впроголодь»
Комментируя исследование специалистов Американского гериатрического общества, депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал пожилым людям «жить чуть-чуть впроголодь».
Он призвал «не забывать, что объем потребляемой пищи, особенно у возрастных людей, когда снижены обменные процессы, тоже должен быть эффективным».
«Сочетание — жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой — самое эффективное», - подчеркнул Геннадий Онищенко.
При этом бывший главный санитарный врач предупредил, что нагружать себя физическими тренировками пожилым людям можно только если у них нет проблем с сердцем, и напомнил, что избыточный вес грозит диабетом, передает РИА Новости.
Напомним, ранее эксперимент американских коллег, о котором писал сайт kp.ru, положительно оценила главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. Она отметила, что при снижении веса пожилых людей с помощью тренировок очень важно правильно подобрать упражнения с учетом физических возможностей.
ИСТОЧНИК KP.RU