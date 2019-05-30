Следующая встреча глав МИД и Минобороны России и Японии состоится в Москве

СЕГОДНЯ 15:51 2019-05-30T15:51:04+03:00

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В четверг, 30 мая, в Токио на переговорах глав Министерства иностранных дел и Минобороны России и Японии стороны договорились о том, что следующая встреча в формате «два плюс два». Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Договорились, что следующее заседание в формате «два плюс два» состоится в Российской Федерации. Конкретные даты мы согласуем дополнительно по дипломатическим каналам», - сказал российский министр иностранных дел.

Лавров сообщил, что на повестке стоит «обсуждение ситуации в Сирии и нераспространение оружия массового поражения, выполнение договоренностей по иранской ядерной программе и другие региональные сюжеты».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, на переговорах в японской столице стороны обсуждали глобальные и региональные проблемы, в том числе вопросы военно-политическое сотрудничество и также вопрос Южных Курил.

ИСТОЧНИК KP.RU