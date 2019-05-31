2019-05-31T02:02:25+03:00
Звезды

Джоан Роулинг написала четыре новые истории о вселенной «Гарри Поттера»

Новые истории посвящены жизни в Хогвартсе, и прочесть их можно будет в конце июня на сайте писательницы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Британская писательница Джоан РоулингБританская писательница Джоан РоулингФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Знаменитая британская писательница Джоан Роулинг, автор серии книг о юном волшебнике Гарри Потере, написала четыре новых рассказа об этой фантастической вселенной. Истории можно будет прочесть на официальном сайте писательницы – она пообещала их опубликовать 27 июня, сообщает Mirror.

Издание уточняет, что новеллы посвящены жизни в школе магов Хогвартсе и предметам, которые изучают там ученики: заклинаниям и превращениям, зельеварению и травологии, предсказаниям и астрологии, а также особенностям ухода за магическими существами.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в 2016 году вышла восьмая часть серии книг Джоан Роулинг о приключениях мальчика-волшебника и его друзей, произведение называется «Гарри Поттер и проклятое дитя». Правда, это не роман, а пьеса, и Гарри Поттер в ней предстает уже взрослым человеком, отцом троих детей и сотрудником министерства магии. Эта книга стала самой продаваемой пьесой в истории британской литературы, опередив даже драмы Уильяма Шекспира.

Поклонники серии фильмов о Гарри Поттере опубликовали на YouTube картину о Волан-Де-Морте .

ИСТОЧНИК KP.RU

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