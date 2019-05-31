Суд в Москве арестовал имущество братьев Ананьевых на сумму более 282 млрд рублей

СЕГОДНЯ 04:57 2019-05-31T05:18:07+03:00

В перечень арестованного имущества, в частности, попали свыше 50 объектов недвижимости, два самолета и девять машин

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Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывших владельцев и топ-менеджеров Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых на сумму около 282,2 миллиона рублей. Такое решение было принято по иску кредитной организации.

В частности, заморожены банковские счета обоих братьев и их доли в компаниях. В перечень арестованного имущества попали более полусотни объектов недвижимости, два самолета Bombardier Challenger 650, восемь автомобилей Mercedes и один Jaguar, а также здание и коллекция музея ИРРИ (Института русского реалистического искусства).

Кроме того, суд наложил арест и на имущество родственников Ананьевых: как сообщает пресс-служба Промсвязьбанка, в период санации банка ответчики «совершали сделки по отчуждению имущества, приобретенного ими на свое имя, в том числе переписывали недвижимое имущество на родственников и связанных с ними лиц», передает ТАСС.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 15 декабря 2017 года ЦБ ввел временную администрацию в Промсвязьбанке Ананьевых, вскоре после чего братья покинули страну.

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ИСТОЧНИК KP.RU