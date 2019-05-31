МИД Мексики: Если угроза Трампа воплотится в жизнь, «последствия будут тяжелейшими»

СЕГОДНЯ 05:31 2019-05-31T05:40:35+03:00

Ранее президент США объявил, что будет повышать пошлины на все мексиканские товары, пока Мехико не решит проблему с нелегалами

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В МИД Мексики прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа о том, что он введет пятипроцентные пошлины на все товары из соседней страны, а потом будет их повышать, пока Мехико не остановит поток нелегальных мигрантов, пытающихся прорваться на территорию Штатов через границу.

«Если эта угроза воплотится в жизнь, то последствия будут тяжелейшими, а Мексика не будет сидеть сложа руки, когда идет процесс ратификации нового торгового договора», - заявил заместитель министра иностранных дел Мексики по делам Северной Америки Хесус Сеаде, чьи слова приводит газета Milenio.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Трамп со своей страницы в Twitter объявил, что Соединенные Штаты с 10 июня вводят 5%-ные ввозные пошлины на все мексиканские товары, а потом каждый месяц будут их повышать еще на 5%, пока власти Мексики не решат проблему с нелегалами.

ИСТОЧНИК KP.RU