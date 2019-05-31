Зеленский: Украина ведет «две войны»

СЕГОДНЯ 05:58 2019-05-31T06:15:11+03:00

Новый президент Незалежной заявил американскому сенатору, говоря о ситуации в Донбассе и досрочных выборах в ВР

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Новый президент Украины Владимир Зеленский на встрече с прибывшим в Киев американским сенатором Робертом Портманом заявил, что Незалежная на сегодняшний день ведет «две войны». Так он объяснил гостю из США, почему распустил Верховную раду и назначил досрочные парламентские выборы.

«Если бы этот парламент, который не работает, был и далее, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать. У нас две войны – война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой, прежде всего, для экономики Украины», - приводит слова Зеленского президентская пресс-служба.

Кроме того, он «особо отметил активную позицию сената США во введении санкций против России и предоставлении Украине военной помощи», а также подчеркнул «необходимость дальнейшего давления на РФ».

А еще Зеленский рассказал американцу о своей недавней поездке в Донбасс, обсудил «необходимые шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании» и поблагодарил за поддержку Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU