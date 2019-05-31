2019-05-31T07:45:29+03:00
Политика

Госдеп США: Никаких исключений по нефтяным санкциям против Ирана больше не будет

Вашингтон теперь будет вводить санкции в случае любых попыток импортировать иранскую нефть
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Спецпредставитель госдепартамента США по Ирану Брайан ХукСпецпредставитель госдепартамента США по Ирану Брайан ХукФото: REUTERS
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Больше никаких исключений из антииранских «нефтяных» санкций Соединенные Штаты делать не станут, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

«Никаких больше новых исключений из нефтяных санкций не будет. Единственными разрешенными закупками нефти являются те, которые были согласованы в рамках периода, о котором мы договаривались – с ноября 2018 года до мая 2019 года», - сказал он на брифинге в четверг.

На вопрос журналистов, смогут ли, например, Китай или Индия покупать у Ирана хотя бы небольшие объемы «черного золота», Брайан Хук ответил просто: ограничения касаются всех без исключения стран.

«Мы будем вводить санкции в случае любых попыток импортировать иранскую нефть после окончания этого периода», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, накануне заместитель главы американского Минфина Сигал Манделкер предупредила Германию, Британию и Францию, чтобы даже не пытались торговать с Ираном в обход введенных Вашингтоном ограничений, тоже пригрозив Европе санкциями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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