Лавров: заявление США о проведении Россией ядерных испытаний является бредовым домыслом

СЕГОДНЯ 09:13 2019-05-31T09:13:11+03:00

Ранее в Минобороны США заявили, что РФ может проводить испытания ядерных боезарядов малой мощности

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал бредовыми домыслами заявления США о том, что Россия проводит ядерные испытания. По его словам, их несостоятельность подтвердила Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

"Относительно заявлений о том, что Россия проводит ядерные испытания: бредовость этих домыслов уже была обозначена и представителями Организации по запрещению ядерных испытаний, и уважаемыми авторитетными экспертами США", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, директор американского Разведывательного управления Министерства обороны Роберт Эшли заявил, что Соединенные Штаты допускают возможность того, что Россия проводит испытания ядерных боезарядов малой мощности вопреки мораторию на ядерные испытания.

Со своей стороны, в МИД России назвали заявления о вероятном проведении Россией ядерных испытаний грубой провокацией.

ИСТОЧНИК KP.RU