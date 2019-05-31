Полиция Венгрии задержала капитана судна, с которым столкнулся катер на Дунае
Венгерская полиция задержала капитана судна, столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае. ЧП на воде произошло возле здания парламента Венгрии в среду, 29 мая.
Прогулочный катер Hableany перевернулся под натиском более крупного судна Viking Sigyn. По последним данным, погибли семь туристов. Тех, кого удалось спасти отправляли в больницу с легкими травмами и переохлаждением – температура воды в реке, по словам спасателей, не больше +10 – +12°C. Большинство пассажиров - туристы из Южной Кореи.
Задержанный капитан является украинцем, пишет сообщило агентство MTI. Сейчас его допрашивают.
На борту прогулочного катера находилось 35 человек: 33 туриста и два члена экипажа. Пропавшими без вести до сих пор числятся 19 человек. Россиян среди туристов не было. Об этом сообщили в посольстве РФ в Будапеште.
В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек.
ИСТОЧНИК KP.RU