Полиция Венгрии задержала капитана судна, с которым столкнулся катер на Дунае

СЕГОДНЯ 11:38 2019-05-31T11:39:02+03:00

В результате водного ДТП погибли семь человек

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Венгерская полиция задержала капитана судна, столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае. ЧП на воде произошло возле здания парламента Венгрии в среду, 29 мая.

Прогулочный катер Hableany перевернулся под натиском более крупного судна Viking Sigyn. По последним данным, погибли семь туристов. Тех, кого удалось спасти отправляли в больницу с легкими травмами и переохлаждением – температура воды в реке, по словам спасателей, не больше +10 – +12°C. Большинство пассажиров - туристы из Южной Кореи.

Задержанный капитан является украинцем, пишет сообщило агентство MTI. Сейчас его допрашивают.

На борту прогулочного катера находилось 35 человек: 33 туриста и два члена экипажа. Пропавшими без вести до сих пор числятся 19 человек. Россиян среди туристов не было. Об этом сообщили в посольстве РФ в Будапеште.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/711828" frameborder="0"></iframe> В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек.

ИСТОЧНИК KP.RU