Зеленский похвастал "банками" в Instagram

СЕГОДНЯ 11:54 2019-05-31T11:58:30+03:00

Зеленский начал рабочий день с тренировки в зале. Фото: соцсети

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Еще пару дней назад Президент Украины Владимир Зеленский в своем Instagram расхваливал шаурму, а теперь ратует за ЗОЖ. В его профиле появилась фотография с утренней тренировки в спортивном зале администрации. Компанию ему составили личный тренер и глава администрации Андрей Богдан.

Зеленский порадовался, что из зала не украли гантели. Так он, должно быть, отреагировал на исчезновение мониторов из ситуационной комнаты администрации президента. Петр Порошенко, якобы, забрал их, так как они принадлежали не государству.

Подписчики назвали своего кумира примером для подражания и оставили тысячи комментариев.

zelenskiy_official На Банков й . Хоч гантел не вкрали))) #добрийранокукра но

"Он [бывший президент Украины] просто не знал, что там есть зал", - пошутил один из подписчиков.

"Мышцы качать полезно! В старой раде их есть где применять", - прокомментировал другой.

"Вперед Владимир, и пусть каждая победа в зале над собой, дает вам мотивацию на победу в Украине, и на международной Арене ", - пожелал успехов подписчик.

ИСТОЧНИК KP.RU