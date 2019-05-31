МИД ФРГ: Берлин и Вашингтон заинтересованы в диалоге с Москвой

СЕГОДНЯ 13:14 2019-05-31T13:14:41+03:00

В Германии прошли переговоры между немецким министром иностранных дел и американским госсекретарем

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Соединенные Штаты и Германия заинтересованы в хороших отношениях с Москвой. Соответствующие заявление сделал министр иностранных дел Германии Хайко Маас после переговоров с госсекретарем Майком Помпео, которые состоялись в Берлине в пятницу, 31 мая.

«Мы были сегодня едины в том, что у нас есть ясные ожидания от Москвы. Добавлю, что мы заинтересованы в хороших отношениях и работающем диалоге с Россией, чтобы решать международные конфликты», - сказал Маас.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о своем желание встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на предстоявшем саммите «Большой двадцатки» в Японии. На прошедших в Сочи переговорах с Помпео президент России обсуждал данный вопрос. В Кремле сообщили, что Москва готова к любому формату переговоров российского и американского лидеров, но ждет конкретных предложений.

ИСТОЧНИК KP.RU