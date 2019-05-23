Германия выступила против санкций США в отношении «Северного потока — 2»
В Берлине приняли к сведению заявление Вашингтона о том, что американская сторона может ввести санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», который пройдет по дну Балтийского моря от побережья России до ФРГ, но выступает против подобных ограничений. Об этом заявила в среду, 22 мая, представитель министерства экономики и энергетики Германии.
«Мы приняли к сведению эти заявления, но не комментируем их. Мы в принципе отвергаем санкции, имеющие экстерриториальное воздействие», - приводит ее слова ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее министр энергетики США Рик Перри объявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2», поскольку американские власти считают его исключительно политическим, а не экономическим проектом. Перри добавил, что это «сигнал европейским странам».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Большие газовые войны: почему США давят на Европу, чтобы не дать «Северному потоку-2» дотянуться до Германии
12 июня запустили Транс-анатолийский газопровод — это ответный удар по России, которая поставляет свое голубое топливо на юг Европы по дну Черного моря (подробности).
МЕЖДУ ТЕМ
Владимир Путин: Покупать газ из США на 30% дороже - для Европы просто глупость
Президент России и канцлер Австрии поговорили в Эрмитаже, вопросы были все те же - Сирия, нефть, «Северный поток-2», российский трубный газ против американского сжиженного (подробности).
Прокладка Северного потока 2 в водах Балтики.
ИСТОЧНИК KP.RU