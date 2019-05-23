Германия выступила против санкций США в отношении «Северного потока — 2»

СЕГОДНЯ 02:26 2019-05-23T02:35:42+03:00

Германия выступила против экстратерриториальных санкций США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2» Фото: REUTERS

Ранее в Вашингтоне заявили, что намерены ввести ограничения в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода

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В Берлине приняли к сведению заявление Вашингтона о том, что американская сторона может ввести санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», который пройдет по дну Балтийского моря от побережья России до ФРГ, но выступает против подобных ограничений. Об этом заявила в среду, 22 мая, представитель министерства экономики и энергетики Германии.

«Мы приняли к сведению эти заявления, но не комментируем их. Мы в принципе отвергаем санкции, имеющие экстерриториальное воздействие», - приводит ее слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее министр энергетики США Рик Перри объявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2», поскольку американские власти считают его исключительно политическим, а не экономическим проектом. Перри добавил, что это «сигнал европейским странам».

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709410" frameborder="0"></iframe> Прокладка Северного потока 2 в водах Балтики.

ИСТОЧНИК KP.RU