Президент Украины создал бренд "Зекоманда"

СЕГОДНЯ 16:28 2019-05-31T16:28:50+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился в Украинский институт интеллектуальной собственности (Укрпатент), чтобы зарегистрировать бренд "Зекоманда". Кроме него будут и схожие с ним названия: "Ze", "Ze!" "Ze2019" и "Команда Зеленского". Все эти слова будут использоваться в "рекламной деятельности, полиграфии, образовании и развлекательных сферах".

Весь брен будет связан с политической деятельностью Зеленского. Заявки на регистрацию были поданы еще в марте. Об этом стало известно из базы данных Укрпатента.

Сайт kp.ru писал о том, что люди в окружении нового президента Украины раньше не занимались политикой. Более того, это стало одним из призывов политика.

«Не стой в стороне, присоединяйся к моей команде. Не важны твои пол, религия, образование, язык, на котором ты говоришь. Важно - ты никогда не был в политике, и пока что это самое главное», - говорил Зеленский.

ИСТОЧНИК KP.RU