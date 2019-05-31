2019-05-31T16:28:50+03:00
Политика

Президент Украины создал бренд "Зекоманда"

Владимир Зеленский подал документы на регистрацию
Артур ГАРЬКЕ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Владимир Зеленский.Владимир Зеленский.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в Украинский институт интеллектуальной собственности (Укрпатент), чтобы зарегистрировать бренд "Зекоманда". Кроме него будут и схожие с ним названия: "Ze", "Ze!" "Ze2019" и "Команда Зеленского". Все эти слова будут использоваться в "рекламной деятельности, полиграфии, образовании и развлекательных сферах".

Весь брен будет связан с политической деятельностью Зеленского. Заявки на регистрацию были поданы еще в марте. Об этом стало известно из базы данных Укрпатента.

Сайт kp.ru писал о том, что люди в окружении нового президента Украины раньше не занимались политикой. Более того, это стало одним из призывов политика.

«Не стой в стороне, присоединяйся к моей команде. Не важны твои пол, религия, образование, язык, на котором ты говоришь. Важно - ты никогда не был в политике, и пока что это самое главное», - говорил Зеленский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самолет времен Второй мировой войны разбился на юге Польши
Трамп принял предложение Эрдогана о создании совместной рабочей группы по С-400
Кардиохирург рассказал, какие ягоды хорошо влияют на сердце
На Украине возбудили еще одно дело против Порошенко
Зеленский надеется на продолжение санкций против России
Свидетель по делу "Седьмой студии" стал одним из подозреваемых
Россия расширила «черный список» представителей Евросоюза
В АТОР спрогнозировали увеличения турпотока в Японию после отмены визового режима
Порошенко стал главой партии «Европейская солидарность»
ВКонтакте продает набор стикеров, чтобы помочь онкобольним
"Инициатива высосана из пальца": Топонимист о присвоении имен аэропортам
Зеленский выгнал из СНБО команду Порошенко
Спикер Верховной Рады заявил, что не позволит отменить закон о языке
Помпео: США делают все, чтобы проверить информацию о казнях дипломатов в КНДР
Яровая предложила проводить всероссийскую минуту молчания 22 июня
Помпео: США не будут говорить о санкциях против «Северного потока - 2», пока их не введут
В Цюрихе в результате захвата заложников погибли три человека
В Госдуме обсудят закон о чистоте пива
Власти Косово объявили персоной нон грата россиянина, пострадавшего во время полицейского рейда