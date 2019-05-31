Украинский суд не стал арестовывать активы "дочек" российских банков

СЕГОДНЯ 17:24 2019-05-31T17:24:46+03:00

Жалоба на снятие "заморозки" с имущества организаций была отклонена

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Верховный суд Украины отклонил жалобу частного исполнителя, который требовал отменить решение Апелляционного суда Киева о снятии ареста с имущества дочерних предприятий трех российских банков — Сбербанка, ВТБ и "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБ.РФ).

Соответствующие постановления были опубликованы в Едином реестре судебных решений.

Напомним, что иск в отношении ряда российских финансовых организаций подали компании, принадлежащие украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Весной прошлого года Гаагский арбитражный суд поддержал их требование о выплате компенсации за активы, потерянные после присоединения Крыма к остальной части нашей страны, и постановил взыскать с РФ чуть меньше 140 миллионов долларов.

В результате в начале 2019 года активы трех банков на Украине были арестованы, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU