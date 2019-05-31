Полковник Захарченко сломал зуб, отведав тюремной каши

СЕГОДНЯ 18:34 2019-05-31T18:37:22+03:00

Сам обитатель "Лефортово" с юмором отреагировал на случившееся

Изменить размер текста: A A

Бывший заместитель начальника антикоррупционного управления МВД России Дмитрий Захарченко сломал зуб, отведав тюремную кашу.

В Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили, что заключенные следственного изолятора "Лефортово" прежде не раз жаловались на качество еды. Дело в том, что осужденные отряда хозяйственной обслуги, они же повара, часто не просеивают и не промывают крупы перед приготовлением, поэтому каши попадаются "с сюрпризом".

От такой баланды и пострадал полковник-миллиардер Захарченко. Обвиняемый во взяточничестве мужчина сломал передний зуб. Вместо реставрации стоматолог смогла предложить лишь удаление.

Сам Захарченко, согласно данным сайта mk.ru, на случившееся отреагировал с юмором. Он посетовал, что в СИЗО не разрешают играть в хоккей, а ведь тогда удаленный зуб можно было бы выдать за "выбитый шайбой".

Сайт kp.ru писал о том, что гособвинение просит приговорить экс-полковника к 15,5 годам колонии строгого режима, оштрафовать его на 494,9 миллиона рублей и лишить званий. Решение будет вынесено 10 июня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/582767" frameborder="0"></iframe> Полковник Дмитрий Захарченко заявил "КП", что не признает свою вину.Высокопоставленного полицейского привезли в Пресненский суд, чтобы избрать меру пресеченияПавел КЛОКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU