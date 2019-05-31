2019-05-31T18:37:22+03:00
Общество

Полковник Захарченко сломал зуб, отведав тюремной каши

Сам обитатель "Лефортово" с юмором отреагировал на случившееся
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Дмитрий Захарченко потерял зуб из-за тюремной кашиДмитрий Захарченко потерял зуб из-за тюремной кашиФото: Павел КЛОКОВ
Изменить размер текста:

Бывший заместитель начальника антикоррупционного управления МВД России Дмитрий Захарченко сломал зуб, отведав тюремную кашу.

В Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили, что заключенные следственного изолятора "Лефортово" прежде не раз жаловались на качество еды. Дело в том, что осужденные отряда хозяйственной обслуги, они же повара, часто не просеивают и не промывают крупы перед приготовлением, поэтому каши попадаются "с сюрпризом".

От такой баланды и пострадал полковник-миллиардер Захарченко. Обвиняемый во взяточничестве мужчина сломал передний зуб. Вместо реставрации стоматолог смогла предложить лишь удаление.

Сам Захарченко, согласно данным сайта mk.ru, на случившееся отреагировал с юмором. Он посетовал, что в СИЗО не разрешают играть в хоккей, а ведь тогда удаленный зуб можно было бы выдать за "выбитый шайбой".

Сайт kp.ru писал о том, что гособвинение просит приговорить экс-полковника к 15,5 годам колонии строгого режима, оштрафовать его на 494,9 миллиона рублей и лишить званий. Решение будет вынесено 10 июня.

Полковник Дмитрий Захарченко заявил "КП", что не признает свою вину.Высокопоставленного полицейского привезли в Пресненский суд, чтобы избрать меру пресеченияПавел КЛОКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Полковник-миллиардер Захарченко»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ремонт здания Госдумы отложили из-за пустот в фундаменте
Постпред РФ при ЕС уверен, что США не остановят "Северный поток-2"
Украинцы не смогут проголосовать в России на выборах в Раду
В МИД РФ прокомментировали решение Косово объявить россиянина персоной нон грата
В Мадриде задержали члена террористического "бюро перевозок"
Защита Мамаева просит омбудсмена Москалькову помочь в восстановлении прав футболиста
Защита Мамаева просит Москалькову помочь в восстановлении прав футболиста
Экс-консул Эквадора назвал убедительным доклад о применении к Ассанжу психологических пыток
Поджигателя храма в Южном Тушино отправили в колонию почти на три года
Власти Косово пригрозили Евросоюзу провести референдум об объединении с Албанией
Переименование аэропортов: В Шереметьево 5 июня откроют памятник Пушкину
Украинский суд не стал арестовывать активы "дочек" российских банков
В Подмосковье спасли лисенка, запутавшегося в футбольной сетке
Порошенко прокомментировал уголовные дела, заведенные против него
Известный адвокат оценил перспективы уголовного дела против семьи Алсу
В МИД РФ рассказали о расследовании ситуации с пострадавшим в Косово гражданином России
В Москве автомобиль влетел в остановку после столкновения с фурой
В Украине появился новый посол США