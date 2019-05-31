Полковник Захарченко сломал зуб, отведав тюремной каши
Бывший заместитель начальника антикоррупционного управления МВД России Дмитрий Захарченко сломал зуб, отведав тюремную кашу.
В Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили, что заключенные следственного изолятора "Лефортово" прежде не раз жаловались на качество еды. Дело в том, что осужденные отряда хозяйственной обслуги, они же повара, часто не просеивают и не промывают крупы перед приготовлением, поэтому каши попадаются "с сюрпризом".
От такой баланды и пострадал полковник-миллиардер Захарченко. Обвиняемый во взяточничестве мужчина сломал передний зуб. Вместо реставрации стоматолог смогла предложить лишь удаление.
Сам Захарченко, согласно данным сайта mk.ru, на случившееся отреагировал с юмором. Он посетовал, что в СИЗО не разрешают играть в хоккей, а ведь тогда удаленный зуб можно было бы выдать за "выбитый шайбой".
Сайт kp.ru писал о том, что гособвинение просит приговорить экс-полковника к 15,5 годам колонии строгого режима, оштрафовать его на 494,9 миллиона рублей и лишить званий. Решение будет вынесено 10 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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