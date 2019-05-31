2019-05-31T19:13:10+03:00
Политика

Украинцы не смогут проголосовать в России на выборах в Раду

В МИД незалежной утверждают, что российские избирательные участки были ликвидированы из-за существования рисков и угроз проведению выборов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МИД Украины: украинцы не смогут проголосовать в России на выборах в РадуМИД Украины: украинцы не смогут проголосовать в России на выборах в РадуФото: REUTERS
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В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что избирательные участки на территории России открыты не будут и украинцы не смогут проголосовать на выборах в Верховную раду.

Внешнеполитическое ведомство ссылается на постановление Центральной избирательной комиссии от 31 декабря 2018 года, которое ликвидировало избирательные участки при украинских диппредставительствах в Москве, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске.

«Указанные зарубежные избирательные участки были ликвидированы ввиду существования рисков и угроз проведению выборов на этих участках. В связи с невозможностью обеспечения избирательного процесса в соответствии с принципами и стандартами, определенными Конституцией Украины и законами Украины о выборах», - говорится в заявлении МИД.

Ранее несколько миллионов украинцев, которые проживают на территории России, были лишены права голосовать на выборах президента Украины.

Напомним, сразу после инаугурации украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и назначил досрочные выборы в парламент страны на 21 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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