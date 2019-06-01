Вселенского патриарха могут низложить из-за Украины

СЕГОДНЯ 01:47 2019-06-01T01:47:26+03:00

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Константинопольского патриарха Варфоломея могут низложить на Всеправославном соборе. Такое заявление сделал викарий патриарха Антиохии и всего Востока епископ Эрзурумский Кайс.

"Мы с честью признаем патриарха Константинопольского, однако сегодня проблема в том, что Константинопольский патриарх допускает ошибку. И если все православные Церкви соберут Собор без него и примут решение о низложении Константинопольского предстоятеля, то это возможно", — сказал он.

Кайс подчеркнул, что в Антиохийской церкви не хотят прибегать к радикальному решению вопроса и выступают за то, "чтобы в Церкви был мир", а патриарх Константинопольский пересмотрел свое решение. Он выразил надежду, что церковный кризис на Украине решится мирным путем, а раскольники вернутся в каноническую Церковь, передает РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, весной прошлого года президент Украины Петр Порошенко обратился к Константинопольскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Украинской церкви автокефалию.

Томос об автокефалии ПЦУ был подписан константинопольским патриархом Варфоломеем 5 января 2019 года, а на следующий день состоялась церемония вручения документа предстоятелю новой церкви митрополиту Епифанию.

ИСТОЧНИК KP.RU