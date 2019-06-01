Погода в Москве на 1 июня 2019 года: ожидается до 21 градуса тепла

СЕГОДНЯ 07:19 2019-06-01T07:19:45+03:00

В Москве в субботу возможен дождь Фото: Михаил ФРОЛОВ

Метеорологи обещают небольшой дождь в Москве на 1 июня 2019 года

Изменить размер текста: A A

Синоптики прогнозируют облачную погоду и небольшой дождь в Москве на субботу, 1 июня 2019 года.

По информации Гидрометцентра, дневная температура воздуха в российской столице составит от +18 до +21 градуса. Днем облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-западный, 3-5 метров в секунду, местами порывы до 8-11 метров в секунду.

В воскресенье, 2 июня, заметно потеплеет: температура воздуха составит 22...25 градусов тепла, облачно, днем возможен дождь. Ветер южный и юго-западный, 3-6 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В понедельник, 3 июня, вероятность дождя сохранится. Температура воздуха составит от 18 до 21 градуса со знаком «плюс». Облачно, дождь, ветер северо-западный, 4-6 метров в секунду, днем порывы могут достигать 12 метров в секунду.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее в Москве установилась аномальная для конца мая жара. А в четверг, 30 мая, на город обрушился ливень с градом.

ИСТОЧНИК KP.RU