2019-06-02T00:44:27+03:00
В мире

Нидерланды попросили Малайзию разъяснить позицию по катастрофе МН17

Ране малайзийский премьер выразил несогласие с версией произошедшего, в которой ответственность возлагается на Россию
Юлия ДИВЕЕВА
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Крушение Boeing 777 Malaysia Airlines на УкраинеКрушение Boeing 777 Malaysia Airlines на УкраинеФото: REUTERS
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Правительство Нидерландов попросило власти Малайзии дать разъяснения по заявлению премьер-министра Махатхира Мохамада, которое тот сделал накануне по поводу ответственности России в катастрофе MH17 Malaysia Airlines. Об этом сообщили в голландском МИДе

Также во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в Амстердаме приняли во внимание слова главы правительства Малайзии относительно расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года. Кроме того в МИД добавили, что Малайзия "всегда поддерживала проводимое расследование как в рамках двусторонних отношений, так и в качестве члена Совместной следственной группы", пишет NOS.

Как писал сайт kp.ru, Мохамад выразил сомнение в официальной версии гибели "Боинга" рейса MH17. Он отметил что это не обязательно была ракета, запущенная Россией.

Напомним, 17 июля 2014 года авиалайнер с почти тремя сотнями людей на борту был сбит над Донбассом, следуя из Амстердама в Куала-Лумпур. За трагедией немедленно последовала грандиозная антироссийская кампания в западных СМИ, без какого-либо расследования обвинивших в уничтожении «Боинга» вооружённые силы Новороссии и Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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