Племянница Скрипаля опубликовала в соцсетях отрывок из своей книги о событиях в Солсбери

СЕГОДНЯ 02:13 2019-06-02T02:14:52+03:00

Виктория Скрипаль рассказывает о том, как узнала об отравлении дяди и двоюродной сестры

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В ночь на второе июня на странице Виктории Скрипаль в Facebook появилась первая глава ее книги “Беседы с черным котом”, в которой она рассказывает свою версию событий, произошедших в Солсбери с ее дядей, бывшим двойным агентом британской разведки Сергеем Скрипалем, и двоюродной сестрой Юлией. В первом отрывке говорится о том вечере, когда Виктория и ее семья узнали, что с их родственников нашли в тяжелом состоянии.

"Новость, которая выскочила подобно жуткому оскалившемуся дракону к нам, в тихую провинциальную идиллию вечера понедельника из бескрайних просторов мировой сети, в один миг погрузила нас в болотину ужаса, в котором мы живем с мужем и нашими детьми с того вечера по сей день", - пишет она.

Большую часть главы Виктория Скрипаль отвела знакомству читателей с собой, своей семьей и бытом. Также она акцентирует внимание не том потрясении, которое испытала, услышав новости из Великобритании.

Женщина не сообщает, когда появится следующая часть ее, как она выразилась "опуса".

Напомним, что родня Скрипалей проживает в Ярославле. После отравления, от Сергея Скрипаля не было никаких известий. Однако 23 мая этого года появилась информация, что экс-шпион дважды выходил на связь со своей племянницей.

Первый раз он позвонил ей в апреле, после того, как Викторию и ее супруга избили. Второй раз бывший разведчик объявился 9 мая. Он оставил сообщение на автоответчике, поздравив близких с Днем Победы.

При этом, как писал сайт kp.ru, Виктория Скрипаль общалась с «Комсомольской правдой» 18 мая. И она отметила, что дядя и сестра не выходят с ней на связь уже год. При этом женщина предположила, что её Юлия, скорее всего, в ближайшее время сделает официальное заявление о том, что на родину больше не вернётся.

ИСТОЧНИК KP.RU