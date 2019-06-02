2019-06-02T04:26:29+03:00
Политика

Трамп призвал Лондон не выплачивать Брюсселю отступные за Brexit

Президент США заявил, что сам поступил бы так на месте британского правительства
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Лондону не стоит выплачивать отступные Брюсселю за неисполнение обязательств перед Евросоюзом в связи с выходом из сообщества. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп в интервью газете The Sunday Times, которое он дал в преддверии своего визита в Соединенное Королевство.

Хозяин Белого дома заявил, что на месте британского правительства не стал бы отдавать ЕС 50 миллиардов долларов ( 39 млрд фунтов).

"Так поступил бы я. Я не заплатил бы, это огромная сумма", - подчеркнул Трамп.

Он подтвердил изданию, что предлагал премьер-министру Великобритании Терезе Мэй подать в суд на Европейский Союз, чтобы иметь больше рычагов воздействия на Брюссель. Президент считает, что руководство ЕС совершило много ошибок, которые дорого обошлись Британии и нанесли большой ущерб

"Я бы вынес этот вопрос на рассмотрение, в виде судебного спора или ходатайства. Но они [британцы] решили этого не делать. Великобритании будет очень непросто достичь хорошей сделки, когда они вступают в переговоры таким образом", - посочувствовал глава американской администрации.

Напомним, сайт kp.ru писал, что Дональд и Меланья Трамп прибудут в Соединенное Королевство 3 июня. В течение двух дней они побывают в Букингемском дворце и снова встретятся с королевой Елизаветой II.

ИСТОЧНИК KP.RU

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