Foxconn приостановила производство смартфонов Huawei

СЕГОДНЯ 06:26 2019-06-02T06:35:40+03:00

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Тайваньская компания Foxconn, которая собирает на своих линиях различную технику для крупных брендов, приостановила производство смартфонов Huawei. Сообщается, что головной офис китайской корпорации сократил заказы на новые аппараты.

Foxconn собирает телефоны для многих марок телефонов, включая Apple и Xiaomi. В начале этого года она начала массовую кампанию по набору персонала из-за растущих продаж Huawei. Сейчас тайваньский производитель отказывается от комментариев этой ситуации, пишет газета South China Morning Post.

Huawei сохранила свое второе место по продажам смартфонов в первом квартале 2019 года. Однако с мечтой сохранить превосходство над Apple до конца года, не говоря уже о том, чтобы отвоевать первенство у лидера рынка Samsung, китайской компании придется попрощаться.

Неизвестно, как долго будут простаивать линии Foxconn для сборки телефонов Huawei. Издание отмечает, что дела компании стали ухудшаться после включения ее в черный список США.

Как сообщал сайт kp.ru, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил 1 июня, что корпорация Huawei имеет тесные связи с властями Китая. Он отметил, что американские власти считают "экономическую безопасность неотъемлемой частью национальной безопасности".

Ранее, 28 мая, Huawei подала иск к правительству Соединенных Штатов с требованием признать решение властей страны о внести ее в черный список противоречащими конституции.

ИСТОЧНИК KP.RU