Миссия ООН считает неоправданным применение силы косовской полицией

СЕГОДНЯ 09:14 2019-06-02T09:14:51+03:00

Отмечается также, что полицейские нарушили право на дипломатическую неприкосновенность двух задержанных

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Миссия ООН в Косове (МООНК) сообщила, что спецназ полиции непризнанного Косова "чрезмерно и неоправданно" применил силу во время вторжения на север сербского края во вторник, 28 мая.

"Доказательства полностью указывают на чрезмерное и неоправданное применение силы спецназом, который производил задержания", - цитирует ТАСС сообщение миссии. При этом отмечается, что полиция Косова "не предоставила никаких конкретных доказательств" свой версии инцидента.

Кроме того, как подчеркнули в миссии, "совершенно ясно", что задержание и содержание в заключении двоих сотрудников МООНК нарушило их гарантированное право на дипломатическую неприкосновенность, "несмотря на ясную идентификацию этих людей как работников ООН".

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 28 мая на севере Косово и Метохии спецназ самопровозглашенной республики начал задержание сербских граждан. Серский лидер Александр Вучич приказал привести армию страны в полную боевую готовность. Также было проведено экстренное заседание Совбеза в Белграде. При этом в Приштины действия своего спецназа называли спецоперацией по наведению порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU