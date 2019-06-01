Косово потребовало расследования в ООН против избитого россиянина

СЕГОДНЯ 17:25 2019-06-01T17:25:02+03:00

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Министерство иностранных дел самопровозглашенного Косово требует, чтобы Организация Объединенных Наций начала расследование против российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, который пострадал от действий косовского спецназа. Об этом сообщил ответственный за внешние связи представитель Приштины Беджет Пацолли.

«Тому, кто, злоупотребляя иммунитетом, участвует в преступных деяниях, нет места не только в Косове, его нельзя было брать на работу в ООН или ее миссии в мире», - заявил он

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в пятницу, 31 мая, Приштина признала россиянина персоной нон грата. По словам властей самопровозглашённою республики, дипломат действовал «против конституционного порядка Косово, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности».

Напомним, в минувший вторник, 28 мая, российский гражданин был задержан в ходе рейда косовской полиции против сербов на севере республики. После освобождения Краснощеков был доставлен в больницу с тяжелыми травмами головы. Президент Косово Хашим Тачи заявил, что российский дипломат «пытался помешать спецоперации по борьбе с преступностью».

Полиция Косово освободила россиянина Михаила Краснощекова .

ИСТОЧНИК KP.RU