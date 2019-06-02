2019-06-02T11:38:40+03:00
В мире

В сети опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии

Ранее Армия Израиля атаковала в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Армия Израиля атаковала в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею. Фото: скрин с видеоАрмия Израиля атаковала в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею. Фото: скрин с видео
Изменить размер текста:

Армия обороны Израиля опубликовала в сети видео ракетного удара по Сирии. Соответствующий ролик выложен в «Твиттере» израильских военных.

Напомним, ранее писал сайт kp.ru, примерно в 03:22 со стороны Голанских высот появились израильские ракеты, которые сирийская противовоздушная оборона (ПВО) удачно поразила на южных окраинах Дамаска.

Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии.

Позже, в 04:10 атака со стороны Израиля вновь возобновилась. Несколько ракет были выпущены по сельской местности восточной части Кунейтра, в результате чего погибли три человека, ранены семь солдат.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что лично отдал приказ нанести удары по целям в Сирии в ответ на якобы ракетный обстрел Голанских высот. Армия Израиля атаковала в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Олимпийский комитет России: российская сборная выступит на Олимпиаде в Токио
Медведев оценил позицию Киева по Минским соглашениям
Савченко: Порошенко «наработал» на трибунал
СМИ назвали американский истребитель F-35 худшим образцом вооружения США
В Москве в результате ДТП с автобусом пострадали пять человек
В Афганистане при подрыве автомобиля погибли восемь полицейских
Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа и отобрал у него все титулы
Миссия ООН считает неоправданным применение силы косовской полицией
В Китае выразили протест против действий Вашингтона в Южно-Китайском море
МИД Украины попросил «давить» на Россию по решению трибунала ООН
Израильские военные назвали причину ракетного удара по Сирии
Бразильца Неймара обвинили в изнасиловании
Власти рассказали о последствиях взрывов в Дзержинске Нижегородской области
Погода в Москве на 2 июня 2019 года: местами грозы и до 26 градусов тепла
Савченко заявила об очередном "проигранном бое" за Донбасс
Министр обороны Китая заявил о готовности к торговой войне с США