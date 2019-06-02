В сети опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии

СЕГОДНЯ 11:38 2019-06-02T11:38:40+03:00

Армия Израиля атаковала в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею. Фото: скрин с видео

Ранее Армия Израиля атаковала в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею

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Армия обороны Израиля опубликовала в сети видео ракетного удара по Сирии. Соответствующий ролик выложен в «Твиттере» израильских военных.

Напомним, ранее писал сайт kp.ru, примерно в 03:22 со стороны Голанских высот появились израильские ракеты, которые сирийская противовоздушная оборона (ПВО) удачно поразила на южных окраинах Дамаска.

Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии.

Позже, в 04:10 атака со стороны Израиля вновь возобновилась. Несколько ракет были выпущены по сельской местности восточной части Кунейтра, в результате чего погибли три человека, ранены семь солдат.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что лично отдал приказ нанести удары по целям в Сирии в ответ на якобы ракетный обстрел Голанских высот. Армия Израиля атаковала в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею.

ИСТОЧНИК KP.RU