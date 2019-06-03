2019-06-03T17:02:01+03:00
Политика

Кучма заявил, что не мог отказаться от предложения Зеленского по Контактной группе

Ранее украинский лидер назначил экс-президента незалежной представителем Киева на переговорах по Донбассу
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Леонид КучмаЛеонид КучмаФото: Олег ТЕРЕЩЕНКО
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Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что его страна переживает не самые легкие времена в своей истории, поэтому он не мог отказаться от предложения украинского лидера Владимира Зеленского стать представителем Киева в Контактной группе по урегулированию в Донбассе.

«Я в это время не мог не согласиться с таким предложением, потому что, действительно, страна переживает не самые легкие времена в своей истории», - сказал Кучма, отметив, что он «всегда привык в своей жизни принимать решения, выполнять их и отвечать». «Вот сегодняшняя встреча у президента страны показывает, что у меня есть такая возможность и в той группе, которая сегодня создана, в „нормандском формате“ сделать свой вклад», - заключил экс-глава Украины.

Напомним, в понедельник, 3 июня, в ходе брифинга Зеленский сообщил о том, что Кучма будет представителем Украины в Контактной группе, встречу которой украинский лидер назначил на 5 июня этого года. Он также сообщил, чтоу Киева есть «действительно конкретные предложения и новые решения по Донбассу».

ИСТОЧНИК KP.RU

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