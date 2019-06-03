Зеленский сообщил о новых решениях по Донбассу

СЕГОДНЯ 17:19 2019-06-03T17:19:26+03:00

По словам украинского лидера, у Киева есть «конкретные предложения» по урегулированию конфликта на востоке Украины

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У Киева есть конкретные предложения и новые решения по урегулированию конфликта в Донбассе, но своей территорией и суверенитетом Украина торговать не собирается. Соответствующие заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский.

«Действительно конкретные предложения и новые решения по Донбассу, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не будет», -сказал он на брифинге в понедельник, 3 июня.

На своем брифинге президент незалежной также объявил и о назначении экс-главы Украины Леонида Кучмы представителем Киева в Контактной группе по урегулированию в Донбассе, встречу которой Зеленский назначил на 5 июня этого года.

Незадолго до заявления украинского президента в Кремле сообщили Москва призывает Киев не придумывать ничего нового по урегулированию конфликта на востоке Украины, поскольку все уже «все написано на бумаге» в минских договоренностях.

ИСТОЧНИК KP.RU