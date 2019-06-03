Cуд Швеции отказал прокуратуре в заочном аресте Ассанжа

СЕГОДНЯ 17:45 2019-06-03T17:45:31+03:00

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Прокуратуре было отказано в заочном аресте основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Соответствующие решение принял Окружной суд Уппсалы, заседание которого прошло за закрытыми дверями

«Одним из оснований прокуратуры для запроса на арест была необходимость продолжать расследование, однако предыдущий ордер на арест был выдан, когда Ассанж находился в посольстве Эквадора, в то время, как сейчас, он отбывает тюремное заключение в Великобритании», - заявила ведущая дело судья, которая отметила, что «в ходе слушаний суд получил новые данные и потребуется время, чтобы с ними ознакомиться».

В свою очередь прокурор заявил, что расследование дела журналиста, обвиняемого в преступлениях сексуального характера, будет продолжаться несмотря на решение суда.

Напомним, ранее Вестминстерский магистратский суд Лондона принял решение перенести слушание по запросу Вашингтона об экстрадиции основателя сайта WikiLeaks на 12 июня. В свою очередь шведский суд отказался пересмотреть дату заседания, посвященного аресту Ассанжа, несмотря на то, что состояние здоровья журналиста сильно ухудшилось, и он был переведен в тюремную больницу.

Кот Ассанжа смотрит запись его задержания.

ИСТОЧНИК KP.RU