Сотрудник ГРУ рассказал, как выжить в массовой драке

СЕГОДНЯ 17:45 2019-06-03T17:45:36+03:00

Мужчина подчеркнул что "не нужно лезть в толпу, которая начинается примерно от пяти человек"

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Сотрудник ГРУ прокомментировал массовую драку, которая произошла на днях в Подмосковье, где был убит спецназовец Никита Белянкин.

Напомним, молодой человек вступился за двух парней, которых избивала толпа. Под влиянием сильных эмоций, как отметил действующий сотрудник ГРУ, Белянкин допустил ряд ошибок, которые привели к его гибели.

- Знаю по себе (по молодости было всякое), когда видишь, как избивают беззащитного, включаются определенные реакции и отключается здравомыслие. В толпе включается стадное чувство, люди в толпе звереют и, как правило, творят очень жестокие вещи, - заявил мужчина.

Он также подчеркнул, что не нужно лезть в толпу, которая начинается примерно от пяти человек.

- Что мог сделать молодой человек? Во-первых, молодчиков можно было напугать, например, громко крикнув: «Шухер, полиция!» Этого хватило бы, чтобы толпа разбежалась или хотя бы переключила свое внимание, - отметил сотрудник ГРУ.

Он также подчеркнул, что нужно было позвать на помощь прохожих, а также обязательно вызвать сотрудников полиции.

- Если рядом есть автомобили, то можно стрелять или бить по ним, чтобы привлечь внимание автовладельцев, - добавил мужчина.

Сотрудник ГРУ заявил, что любое огнестрельное оружие в толпе работает слабо. Оно может только разозлить участников драки.

- Если дистанция порядочная, то травматическое оружие бессмысленно. Более того, «друзья» раненого звереют еще сильнее. Оружие можно использовать против одного-двух, но не против толпы из 20 человек, - рассказал мужчина в интервью сайту MK.RU.

Сотрудник ГРУ также подчеркнул, что в большой толпе нельзя падать и нужно как можно дольше держаться на ногах.

- Из толпы также можно и нужно стараться выходить. Как? Необходимо делать «коридор»: бить быстро и наотмашь - одному в челюсть, другому в пах - и убегать. В таких экстренных ситуациях бегство - не позор, - заявил мужчина.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что стали известны причины потасовки, в которой погиб спецназовец Никита Белянкин. Участники конфликта установлены, но у кого из них был нож - пока неизвестно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712451" frameborder="0"></iframe> Бойца спецслужб ГРУ зарезали в уличной драке в Подмосковье.Погибшему было всего 24 года. Последним местом службы была Сирия.

ИСТОЧНИК KP.RU