Следователи задержали двух подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца

СЕГОДНЯ 11:30 2019-06-04T11:47:56+03:00

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Прошедшей ночью стало известно, что следователи задержали одного из участников драки в подмосковном поселке Путилково, в которой был убит боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин. Об этом журналистам рассказал отец погибшего. Сейчас же следственный комитет рапортует о задержании двух подозреваемых в убийстве.

"Задержаны двое мужчин 42-ух и 37-ми лет. Роль каждого из них устанавливается следствием. По местам жительства задержанных лиц проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей. По изъятым предметам назначены необходимые комплексные экспертизы", - сообщили в ведомстве.

Никите Белянкину было 24 года, на его счету - участие в спецоперации в Сирии.Фото: социальные сети

По версии отца Никиты, основной подозреваемый сейчас находится в бегах. Якобы сразу же после случившегося он улетел в Армению.

Напомним, как писал сайт kp.ru, субботним вечером 1 июня Никита прогуливался со своей девушкой, когда услышал крики возле бара «БирХауз». Увидев, что толпа кавказцев жестоко избивает двух русских парней, молодой человек не смог пройти мимо. Спецназовец пытался остановить участников драки, и он справился бы с агрессивной толпой, но один из них ранил его ножом. Ранение оказалось смертельным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kp.ru/video/embed/712752" frameborder="0"></iframe> Официальный комментарий СК о ходе расследования убийства бывшего спецназовца в Подмосковье.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712451" frameborder="0"></iframe> Бойца спецслужб ГРУ зарезали в уличной драке в Подмосковье.Погибшему было всего 24 года. Последним местом службы была Сирия.

ИСТОЧНИК KP.RU