Меркель поддержала строительство «Северного потока-2»

СЕГОДНЯ 12:57 2019-06-04T12:57:29+03:00

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Строительство трубопровода «Северный поток-2» обеспечит надежное энергоснабжение Германии в свете выхода Берлина из атомной энергетики и отказа от угля, именно поэтому нужно делать ставку на такой энергоноситель, как газ. Соответствующее заявление сделала канцлер ФРГ Ангела Мекель.

«Это требует, чтобы мы переключились на газ как энергоноситель, если мы отказываемся от атомной и угольной энергетики. Поэтому я всегда выступала за то, чтобы, помимо транзита через Украину, "Северный поток" - 2, как газопровод, может быть построен, Я думаю, тут наше мнение не различается», - сказала она, обращаясь к участникам экономической конференции «День германской промышленности» во вторник, 4 июня.

Напомним, ранее 14 мая, в Конгрессе США сенаторы подготовили проект закона, который предусматривает введение санкций против компаний, участвующих в строительстве российских морских трубопроводов. Однако Берлин выступил против этих ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU