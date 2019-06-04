В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем Киева на переговорах по Донбассу

СЕГОДНЯ 13:39 2019-06-04T13:39:24+03:00

Пресс-секретарь российского президента заявил, что в вопросе по решению конфликта на востоке Украины важна концептуальная позиция украинского лидера

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Экс-президент Украины Леонид Кучма является весьма авторитетным и опытным деятелем, однако в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе важна позиция главы незалежной. Соответствующим образом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал назначение Кучмы представителем Киева в Контактной группе по урегулированию в Донбассе.

«Сам по себе Кучма это, естественно, весьма авторитетный деятель, опытный, хорошо разбирающийся в этой проблематике, и здесь очень важна концептуальная позиция главы государства», - заявил представитель Кремля.

Напомним, в понедельник, 3 июня, в ходе брифинга глава Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что Кучма будет представителем Киева в Контактной группе, встречу которой украинский лидер назначил на 5 июня этого года. В свою очередь экс-президент незалежной заявил, что он не мог отказаться от предложения украинского лидера, поскольку его страна «переживает не самые легкие времена в своей истории».

ИСТОЧНИК KP.RU