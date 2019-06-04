Суд Испании отложил перенос праха диктатора Франко в семейный пантеон

СЕГОДНЯ 13:56 2019-06-04T13:56:05+03:00

В настоящий момент останки генералиссимуса находятся в комплексе, где захоронены и многие жертвы его режима

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Верховный суд Испании принял решение временно отложить вынос останков диктатора Франсиско Франко из мавзолея в Долине павших в Мадриде в фамильный пантеон в Пардо, который был назначен на 10 июня.

«Суд единогласно решил временно приостановить эксгумацию останков», говорится в решении Верховного суда, распространённого во вторник, 4 июня, где отмечено, что таким образом можно «избежать ущерба, который в противном случае мог быть нанесен подавшим апелляцию и в особенности государственным интересам и конституционным институтам».

Напомним, испанское правительство одобрило декрет на эксгумацию останков организатора военного переворота и перенос их в другое место еще в августе прошлого года. В настоящий момент прах находится в гробнице монументального комплекса Долина Павших, где захоронены и многие жертвы режима Франко. Власти Испании считают, что комплекс должен стать не местом поклонения диктатору, а местом примирения после гражданской войны, жертвой которой стали многие испанцы.

ИСТОЧНИК KP.RU